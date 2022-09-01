Компания Paradox Interactive опубликовала ролик по случаю двухлетия стратегии Crusader Kings III, в котором было обнародовано немало интересной статистики. Видеоматериал даёт понять, что игроки провели в стратегии более 226 миллионов часов, за это время они основали Империю Северного моря 115 тысяч раз, собрали 30 миллионов монарших дворов, завели более 2 миллионов собак и кошек.
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В ролике также указывается, что самым популярным регионом среди игроков стала Британия, далее с большим отрывом идут Франция, Скандинавия, Испания и Византия. Вместе с ИИ игроки успели за текущий год провести почти 26 миллионов свадеб и организовать 33 миллиона успешных убийств с помощью заговора.
Напомним, Crusader Kings III доступна на ПК и консолях текущего поколения. Проект получит бесплатный набор контента и платный сборник ивентов уже 8 сентября. В магазине Steam у стратегии Crusader Kings III с момента релиза набралось более 52 тысяч отзывов, из которых 92 % — положительные.