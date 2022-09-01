Выживательный проект Rust сохраняет популярность, которая иногда благодаря стараниям популярных стримеров принимает взрывной характер, поэтому разработчики из Facepunch Studios продолжают регулярно вносить в неё изменения и нововведения. Одним из таких нововведений уже сегодня должен стать патч, который внедрит в игру так называемый хардкорный режим.
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Под данным термином подразумевается режим повышенной сложности: после его активации из Rust исчезнет карта, функция команд, ограничивается функциональность чатов и полностью отключаются безопасные зоны. Единовременно игрок может носить с собой только пять спальных мешков, а все его чертежи и данные карт будут автоматически стираться ежемесячно.
К счастью, режим опционален и, более того, является отдельным. То есть, всё полученное вами богатство в основном режиме никаким образом затронуто не будет.