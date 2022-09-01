Получилось то, что и должно было получиться от noname-студии с закосом под AAA-бюджет.

В феврале этого года очередные ветераны игровой индустрии, сформировавшие коллектив Damage State, анонсировали динамичный боевик Scathe, по кадрам игрового процесса которого только ленивый не провёл параллели с современными проектами франшизы DOOM. Здесь и сеттинг похожий, и оружие примерно то же, и общая динамика игрового процесса примерно соответствует «Думу». Впрочем, как стало известно по итогам состоявшегося несколько часов назад релиза, быть пародией на известную игру в современном мире уже недостаточно.

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Как пишут первые пользователи, коих, к слову, пока критически мало, в плане геймплея Scathe весьма достойный продукт, однако скромный бюджет выдаёт себя во всех аспектах: от продолжительности прохождения до однообразия локаций и откровенно слабого сюжета, хотя сюжет в подобных играх, в принципе, не имеет значения.

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На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг Scathe в Steam составлял 62 %, что, безусловно, очень слабенько, тем более для игры в столь нетребовательном к проработке мелочей жанре.