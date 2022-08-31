В начале июля Ubisoft сообщила, что с первого сентября отключит серверы пятнадцати игр, среди которых Assassin’s Creed II, Splinter Cell Black List, Anno 2070 и другие. На практике это означает, что в указанных проектах полностью исчезнет сетевая функциональность, и проходить в них вы сможете только одиночные кампании. Учитывая возраст данных игр, решение естественное и, наверное, даже правильное с экономической точки зрения. Тем не менее, Ubisoft всё же решила, что перед смертью таки можно надышаться, поэтому отложила отключение серверов на месяц — до 1 октября. За исключением игры Space Junkles, которую всё же отключат завтра.
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Стоит отметить, что в отдельных случаях отключение игровых серверов повлияет на геймплей и в одиночном режиме. Например, в Anno 2077 существуют так называемые глобальные улучшения, которые устанавливаются в слоты ковчега и синхронизируются с системой Ubisoft. При отключении сети или же, как в вышеуказанном случае, при отключении серверов, данные улучшения попросту неактивны, что напрямую влияет на игровой процесс в конкретной градостроительной стратегии. Впрочем, конкретно в случае с Anno 2070, которая спустя многие годы после релиза остаётся популярной, разработчики пообещали как-то решить данную проблему.