Так попросили фанаты.

Разработчики уникального хоррора Scorn, вдохновлённого творчеством швейцарского художника Ханса Гигера, объявили о том, что их проект выйдет в магазине GOG. То есть, без всякой антипиратской защиты и прочих неприятностей для честных игроков — кстати, они сами об этом и попросили сотрудников Ebb Software.

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В магазине Steam игра, если что, тоже появится. Покупатели Scorn смогут выбрать из двух изданий: стандартного и «люксового». Покупатели издания Deluxe могут рассчитывать на парочку приятных дополнений: цифровая копия саундтрека и не менее цифровая версия артбука на 192 страницы.

Ещё стало известно, что пролог Scorn выйдет 21 сентября, он будет актуален для тех пользователей, которые поддержали создание хоррора деньгами. Соответствующая информация была обнародована в свежей заметке с новостями по игре.

Scorn — атмосферный приключенческий хоррор от первого лица, действие которого происходит в ужасной искорёженной вселенной. Он вдохновлён хайдеггеровской идеей «заброшенности». Игроку предстоит исследовать связанные друг с другом регионы этого кошмарного мира в полном одиночестве. Окружение будет полноценным героем хоррора.

Официальное описание проекта:

«В каждой локации вас ждут уникальный сюжет, загадки и персонажи, но все вместе они создадут единый мир. На протяжении игры вы будете открывать новые области, изучать разные навыки, искать оружие и предметы и пытаться осмыслить всё происходящее.

Каждый регион — это лабиринт из разных помещений и путей между ними. Сюжет развивается внутри игры, без катсцен, которые могут отвлечь вас от отвратительной реальности живого мира вокруг. Но будьте внимательнее — если вы что-то пропустите, игра вас не пожалеет. У всего есть причина и у всего есть цель, нужно просто их выяснить».

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Scorn поступит в продажу 21 октября на ПК и Xbox Series X|S.