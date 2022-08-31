И прочих букв алфавита.

Говорят, что люди занимаются глубоко третичными «делами», когда они сыты, довольны и обогреты, потому что в отсутствие всего этого во главу угла начинают вставать совсем другие проблемы и заботы. Стремительно нарастающий сейчас по известно каким причинам кризис в мировой экономике ещё пока не нанёс отрезвляющий удар, поэтому следование курсом, принятым в безвозвратно ушедшие времена, продолжается. Так, например, сегодня Horizon Forbidden West получила обновление версии 1.18, в котором помимо всего прочего отдельно упоминается новый боевой лицевой «камуфляж» Элой, выполненный в цветах ЛГБТК+-сообщества, и пафосно называющийся «Метка Гордости» (Mark of Pride).

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Помимо известных цветов «радуги» здесь также представлены белый, розовый и бирюзовый цвета, символизирующие представителей транс-сообщества различных направлений.

Нетрудно догадаться, что из всего «патчноута» именно эта деталь обратила на себя основное внимание геймеров и журналистов, однако в целом в обновлении содержится масса различных исправлений в главном и сторонних квестах, активностях мира, оружии, экипировке и многом другом.

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Horizon Forbidden West вышла в феврале этого года на PlayStation прошлого и текущего поколений. О подготовке PC-версии проекта пока не поступает даже слухов, что само по себе нехороший знак.