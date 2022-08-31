Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Обновление Horizon Forbidden West добавило боевую раскраску лица главной героини в цветах ЛГБТ
И прочих букв алфавита.
рекомендации
3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3090 за 90 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Говорят, что люди занимаются глубоко третичными «делами», когда они сыты, довольны и обогреты, потому что в отсутствие всего этого во главу угла начинают вставать совсем другие проблемы и заботы. Стремительно нарастающий сейчас по известно каким причинам кризис в мировой экономике ещё пока не нанёс отрезвляющий удар, поэтому следование курсом, принятым в безвозвратно ушедшие времена, продолжается. Так, например, сегодня Horizon Forbidden West получила обновление версии 1.18, в котором помимо всего прочего отдельно упоминается новый боевой лицевой «камуфляж» Элой, выполненный в цветах ЛГБТК+-сообщества, и пафосно называющийся «Метка Гордости» (Mark of Pride).

реклама

Помимо известных цветов «радуги» здесь также представлены белый, розовый и бирюзовый цвета, символизирующие представителей транс-сообщества различных направлений.

Нетрудно догадаться, что из всего «патчноута» именно эта деталь обратила на себя основное внимание геймеров и журналистов, однако в целом в обновлении содержится масса различных исправлений в главном и сторонних квестах, активностях мира, оружии, экипировке и многом другом.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Horizon Forbidden West вышла в феврале этого года на PlayStation прошлого и текущего поколений. О подготовке PC-версии проекта пока не поступает даже слухов, что само по себе нехороший знак.

#horizon forbidden west
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лишь 13 % геймеров осилили Horizon Forbidden West до конца
Horizon Forbidden West — рецензия
Похоже, для Horizon Forbidden West действительно готовят сюжетное дополнение
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
5
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
321
10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
10
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
14
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
44
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2

Сейчас обсуждают

Schokn-Itrch
17:40
Бог карал/карает тех, кто делает что-то "вопреки". Укропатам не понять.
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
Schokn-Itrch
17:38
А, "почему бы нет"?
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
Зю
17:37
Шо, опять "НАТО нам поможет", "до Москвы за 35 минут"?
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
IRanPast
17:36
Когда Бог хочет покарать, то он лишает разума. С тобой он это уже сделал
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
Stupid Miner
17:36
Ты в телефоне день за днём сидишь на расстоянии 30см от глаз и не ослеп ещё . Магия да ?
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
Ezdiumno ru
17:34
Все когда-то приходит и когда-то уходит. И мы уйдем.
Бывший представитель Microsoft раскритиковал дизайн меню «Пуск» в Windows 11
Ezdiumno ru
17:33
Не все же любители округлостей, рюшечек и прочих украшательств. Многие любят минимализм, лаконичность и прямые углы. Это показатель вкуса и качества дизайна, а не рюшечки...
Бывший представитель Microsoft раскритиковал дизайн меню «Пуск» в Windows 11
Декабрист
17:33
ресурс окончательно импортозаместился в помойку
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Adam Smith
17:33
комерс
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
CTyDeHT
17:32
противный звук у матричного принтера, флоппи еще вменяемый
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем