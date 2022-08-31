Ну, не то чтобы прямо «дополнение». Так, относительно крупное DLC.

Как и положено игре от Paradox, стратегия Crusader Kings III с течением времени обрастает дополнительным контентом словно крыша дома снегом в течение зимы. Так, сегодня разработчики анонсировали DLC под говорящим названием Friends and Foes (друзья и враги), и сразу же сообщили, что оно поступит в продажу уже на следующей неделе, а именно 8 сентября.

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Согласно описанию DLC, после его приобретения и установки нам как правителям своего государства предстоит внимательнее следить за своим окружением, поскольку друзья и враги, как выразились девелоперы, «две стороны одной медали». Проще говоря, отношения с нашим ближайшим окружением стану особенно важными.

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Завтра исполнится ровно два года с момента выхода Crusader Kings III. Проект получил очень высокие пользовательские оценки, однако высокой степенью популярности похвастать не может. Ничего не поделать: стратегии, тем более сложные и многогранные, нынче у геймеров не в чести.