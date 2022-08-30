На сегодняшний день мало для кого секрет, что The Callisto Prototol от создателя Dead Space Глена Скофилда во многом повторяет свой «прототип». Похожий сеттинг, похожие противники, даже главный герой носит костюмчик и передвигается a-la Айзек Кларк. Как и положено идейному наследнику культовой космической страшилки, в The Callisto Protocol будет море крови и расчленёнки, а главный герой может погибнуть бесславной смертью огромным количеством разных способов. Собственно, по такому случаю разработчики даже внедрили в игру соответствующее достижение.
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Чтобы его разблокировать, герою нужно будет всего-навсего погибнуть всеми способами, которые только доступны. По словам девелоперов, это проще сказать, чем сделать: многие смерти рандомизированы и зависят уже не от вашего желания, а от конкретных обстоятельств. Например, монстр может толкнуть вас в крутящийся пропеллер, и это будет считаться уникальной смертью, но может и не толкнуть.
Проще говоря, представители студии Striking Distance морально подготавливают «охотников» за «ачивками» к необходимости проходить The Callisto Protocol несколько раз.
Ну а в первый раз это сделать можно будет со 2 декабря на всех актуальных платформах.