Давайте будем откровенными: после многочисленных презентаций перезапуска Saints Row никто особых надежд на данный проект не возлагал, слишком уж он морально устаревший, а его геймплей давно не вызывает у пользователей всеобщего ликования. Поэтому когда новинка получила полностью разгромные оценки сначала журналистов, а затем и простых геймеров, удивления данная ситуация не вызвала. Звёзд с неба Saints Row не хватает, однако британский розничный чарт в очередной раз выбился из общего строя.
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Оказалось, что перезапуск Saints Row был самой популярной игрой в британской рознице за неделю с 20 по 27 августа включительно. На втором месте расположилась Horizon Forbidden West, на третьем — Nintendo Switch Sports.
Собственно, именно по той причине, что полностью провальный продукт стал наиболее популярным в рознице одной отдельно взятой страны, мы в редакции и решили сделать исключение и упомянуть британский чарт.