Британцы вообще отличаются странными вкусами в видеоиграх. Но о вкусах не спорят.

Давайте будем откровенными: после многочисленных презентаций перезапуска Saints Row никто особых надежд на данный проект не возлагал, слишком уж он морально устаревший, а его геймплей давно не вызывает у пользователей всеобщего ликования. Поэтому когда новинка получила полностью разгромные оценки сначала журналистов, а затем и простых геймеров, удивления данная ситуация не вызвала. Звёзд с неба Saints Row не хватает, однако британский розничный чарт в очередной раз выбился из общего строя.

реклама

Оказалось, что перезапуск Saints Row был самой популярной игрой в британской рознице за неделю с 20 по 27 августа включительно. На втором месте расположилась Horizon Forbidden West, на третьем — Nintendo Switch Sports.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Собственно, именно по той причине, что полностью провальный продукт стал наиболее популярным в рознице одной отдельно взятой страны, мы в редакции и решили сделать исключение и упомянуть британский чарт.