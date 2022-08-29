А больше-то в подобных проектах, как правило, ничего и нет.

В начале лета состоялся анонс SpellForce Conquest of Eo — пошаговой стратегии в хорошо известной франшизе. С тех пор особо в информационном поле проект не появлялся, однако выставка gamescom 2022, отголоски которой будут сопровождать нас ещё как минимум несколько дней, должна была стать поводом для выхода девелоперов на связь.

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Так оно и случилось: в рамках мероприятия разработчики показали свежий геймплей, где продемонстрировали основные элементы игрового процесса: развитие своей «базы», совершенствование в магических науках и сражения с многочисленными оппонентами. По своему духу SpellForce Conquest of Eo немного напоминает бессмертных «Героев Меча и Магии», но с поправками на сеттинг и общую структуру игрового процесса.

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К сожалению, даже о приблизительных сроках релиза говорить пока не приходится.