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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Видео: трейлер к завтрашнему релизу второго дополнения к Back 4 Blood
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Разработчики из Turtle Rock Studios решили опубликовать релизный трейлер дополнения Children of the Worm к своему кооперативному зомби-боевику Back 4 Blood, сегодня, за день до его (аддона) непосредственного релиза. Обычно подобные видеоролики публикуются за недели, а то и за месяцы до события, но в данном случае девелоперы, очевидно, решили, что Back 4 Blood и без того исчезла из информационного поля, и правильнее будет напомнить о себе именно сейчас.

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Итак, в нижеуказанном ролике авторы напомнили, что с новым аддоном в игре появится дополнительный акт сюжетной кампании, новый игровой персонаж, новые облики героев и оружия, аксессуары и карточки.

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Напомним, что Back 4 Blood вышла прошлой осенью, но не снискала большой популярности вследствие того, что местный игровой процесс безнадёжно устарел и мало чем отличается от той же Left 4 Dead, идейной наследницей которой она является.

#turtle rock studios #back 4 blood
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