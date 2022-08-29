Это что за проект такой? Если, конечно, не забывать, что TES Online разрабатывала не Bethesda.

За музыкальное сопровождение в космической RPG Starfield, релиза которой сейчас ожидают миллионы геймеров в целом и фанатов творчества Bethesda Game Studios в частности, отвечает знаменитый композитор Инон Цур, трудившийся над саундтреками к десяткам видеоигр, среди которых Lineage II, Crysis, Dragon Age, Fallout 4 и другие. И вот, по словам Цура, масштаб Starfield его поистине поразил.

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Как отметил композитор в беседе с блогером YouTube-канала Nikhil Hogan Show, по своему масштабу Starfield примерно вдвое превосходит самую крупную игру от Bethesda Game Studios. Какую такую самую крупную игру от Bethesda имеет в виду Цур, неясно, однако если вы вдруг решили, что речь идёт о The Elder Scrolls Online, то её разработчик — ZeniMax Online.

Как бы то ни было, заявление Цура на практике может быть даже жёстким преуменьшением «заслуг» Bethesda: согласно заявлению компании в мире Starfield игрокам доступно более сотни солнечных систем с десятком-другим доступных для посещения планет в каждой. Что, однако, будут представлять собой эти планеты, вопрос хороший. Вряд ли разумно предполагать, что каждая из планет по степени проработки будет равна миру хотя бы того же «Скайрима».

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Релиз Starfield назначен на первую половину следующего года. Изначально Bethesda рассчитывала выпустить игру в «волшебную» дату 11.11.22, но, увы, не сложилось.