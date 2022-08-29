За музыкальное сопровождение в космической RPG Starfield, релиза которой сейчас ожидают миллионы геймеров в целом и фанатов творчества Bethesda Game Studios в частности, отвечает знаменитый композитор Инон Цур, трудившийся над саундтреками к десяткам видеоигр, среди которых Lineage II, Crysis, Dragon Age, Fallout 4 и другие. И вот, по словам Цура, масштаб Starfield его поистине поразил.
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Как отметил композитор в беседе с блогером YouTube-канала Nikhil Hogan Show, по своему масштабу Starfield примерно вдвое превосходит самую крупную игру от Bethesda Game Studios. Какую такую самую крупную игру от Bethesda имеет в виду Цур, неясно, однако если вы вдруг решили, что речь идёт о The Elder Scrolls Online, то её разработчик — ZeniMax Online.
Как бы то ни было, заявление Цура на практике может быть даже жёстким преуменьшением «заслуг» Bethesda: согласно заявлению компании в мире Starfield игрокам доступно более сотни солнечных систем с десятком-другим доступных для посещения планет в каждой. Что, однако, будут представлять собой эти планеты, вопрос хороший. Вряд ли разумно предполагать, что каждая из планет по степени проработки будет равна миру хотя бы того же «Скайрима».
Релиз Starfield назначен на первую половину следующего года. Изначально Bethesda рассчитывала выпустить игру в «волшебную» дату 11.11.22, но, увы, не сложилось.