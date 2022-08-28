А 15 % не желают покупать игры из-за «неоднозначного отношения» издателей и разработчиков.

Российская аналитическая компания Platforma опросила 1231 совершеннолетнего игрока в России и попыталась узнать, как изменилась жизнь поклонников видеоигр с февраля текущего года. Выяснилось, что 55 % респондентов заявили, что стали покупать игры гораздо реже. При этом 34 % опрошенных жалуются на слишком высокие цены, поэтому такой же процент пользователей предпочли легальным покупкам торрент-трекеры.

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Из опрошенных игроков 15 % называют в качестве основной причины для отказа «неоднозначное отношение» издателей и разработчиков к российским пользователям. Также 7 % опрошенных считает, что у современных игр есть серьёзные вопросы к качеству исполнения и общему содержанию, а 10 % заявили о нежелании искать обходные пути для совершения покупок.

В отчёте аналитиков из Platforma также есть очевидное напоминание о том, что пользователи, которые продолжают покупать игры, после февраля 2022 столкнулись с целым рядом ограничений. Так, 25 % респондентов вынуждены были завести новые игровые аккаунты в других странах, а 23 % опрошенных пришлось завести зарубежные онлайн-кошельки.

В отчёте также сообщается, что 20 % респондентов испытывают проблемы с конвертацией рублей в иностранную валюту, а 15 % были вынуждены сменить регион в тех или иных игровых магазинах. Компания Platforma считает, что россияне не сократили покупку игр, а даже увеличили. Доля пользователей, которые тратят на игры в среднем 5-10 тыс. рублей в месяц, с февраля увеличилась с 23 до 32%.

Популярность игровых медиапорталов с февраля по август выросла на 32 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольший всплеск интереса зафиксировали в Омской (+24 %), Томской (+23 %) и Кемеровской (+19 %) областях.

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Опрос проводили путём онлайн-анкетирования. В нём участвовали респонденты от 18 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.