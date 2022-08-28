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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Создатель хоррор-шутера GTFO уже работают над новым проектом — кооперативным триллером про ограбления
Ни даты релиза, ни названия.
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Шведская студия 10 Chambers, которые до настоящего момента были известны по своей дебютной игре, кооперативному хоррор-шутеру GTFO, дали понять, что заняты разработкой нового проекта. Соответствующая информация была обнародована в рамках gamescom 2022 генеральным директором Ульфом Андерсоном.

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Новая игра от 10 Chambers будет кооперативным шутером от первого лица в антураже технотриллера. Всё внимание в таком экшене будет уделяться ограблениям — так заявляет сам Ульф Андерсон, который трудился на должности геймдизайнера Payday и Payday 2. Оба шутера, как мы помним, были посвящены ограблениям, поэтому у их идейного вдохновителя остался по этому поводу «пунктик». Разработчик считает для себя тему ограблений «назакрытой главой», поэтому решиться на создание ещё одного боевика в этом жанре ему было несложно.

Ульф Андерсон также пояснил, что новая игра от 10 Chambers будет проще того же GTFO, а стрельбы в нём будет поменьше. чем в Payday. Названия у проекта пока нет, про релизные окна тоже пока говорить слишком рано.

Что до хоррор-шутера GTFO, то его финальная версия вышла 10 декабря 2021 года. Проект собрал более 29 тысяч отзывов в Steam, из которых 87 % — положительные.

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#gtfo #10 chambers
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