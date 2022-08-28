Сегодня формально завершается выставка gamescom 2022, однако эхо данного мероприятия будет сопровождать нас ещё как минимум пару дней. Журналисты будут постепенно публиковать «отснятый» материал, блогеры — тоже. Сегодня, в частности, журналисты IGN опубликовали 13-минутную видеозапись геймплея ремейка Destroy All Humans 2, демонстрирующую самое начало игры.
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По сюжету, мы в роли пришельца Крипто терпим крушение на Земле, и должны будем не только отомстить «человекам» за содеянное, но и параллельно выполнить важное задание, которое спасёт родной мир нашего глазастого протагониста.
Релиз Destroy All Humans 2 Reprobed, а именно так полностью называется ремейк, состоится уже во вторник, 30 августа.