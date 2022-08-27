Игровая индустрия не всегда предстаёт перед нами прямолинейной: порой видеоигры образуются из ниоткуда и в ситуациях, когда разработчики даже не собирались их создавать. В такую ситуацию, например, попала A Plague Tale Requiem — сиквел A Plague Tale Innocence про приключения преследуемых инквизицией брата и сестры Гуго и Амиции. По словам ведущего дизайнера уровней проекта Кевина Пинсона, изначально Innocence рассматривалась как цельный, завершённый проект.
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Дело в том, что ресурсы у студии Asobo — как человеческие, так и финансовые — отнюдь не безграничные, поэтому позволить себе заглядывать далеко в будущее коллектив попросту не может. Решение о производстве A Plague Tale Requiem родилось только после выпуска Innocence и получения им позитивных отзывов публики, и то — далеко не сразу. По словам Пинсона, непосредственно решение о продолжении истории Амиции и Гуго тоже было принято не сразу: первоначально предполагалось, что следующим проектом Asobo станет игра в другой вселенной.
На данном этапе девелоперы настроены оптимистично и допускают, что у проекта может появиться и триквел. В данном случае подзаголовок Requiem, который формально должен завершать собой повествование, не является обязательным к исполнению. Иными словами, даже если события начнут развиваться по отрицательному сценарию, то никакой недосказанности в серии оставлено не будет.
Что же до «Реквиема», то его релиз назначен на 18 октября на PC и консолях текущего поколения.