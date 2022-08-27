Разработчики из студии Soleil совместно с издательством 110 Industries дали возможность журналистам издания IGN разместить у себя на канале в YouTube геймплейное видео своего экшена Wanted: Dead. Данный проект был широко представлен в рамках нынешней gamescom 2022, а очередное видео даёт понять нам, как тут всё устроено.
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Сами авторы утверждают, что вдохновлялись Metal Gear Rising: Revengeance, игровыми сериалами Devil May Cry, Bayonetta и другими. Wanted: Dead позиционируется авторами как гибрид экшена и слэшера. Игра повествует об одной неделе жизни так называемого Zombie Unit — элитного отряда полиции Гонконга, выполняющего миссию по раскрытию корпоративного заговора.
Главная героиня Wanted: Dead — лейтенант Ханна Стоун, «крутой гонконгский полицейский», которой предстоит сразиться с наёмниками, членами банд и даже членами частных военных компаний.
Ключевые особенности проекта:
- возможность использовать множество смертоносных приёмов и десятков уникальных завершающих приемов, чтобы «рубить и нарезать кубиками» врагов;
- разнообразие оружия: штурмовые винтовки, пистолеты-пулемёты, лёгкие пулеметы и гранатометы;
- жестокие завершающие приемы — более 50 штук в комплекте;
- смелая стилистика: «сумасшедшая смесь» передового оружия и ретрофутуризма 90-х;
- сюжетная линия с раскрытием крупного корпоративного заговора в антиутопической версии Гонконга;
- по-настоящему хардкорный игровой опыт: бои не будут легкими, поэтому герою важно укреплять свою решимость и использовать всё вокруг себя, сражаясь с полчищами наёмников, синтетиков и наёмников.
Разработчики из студии Soleil называют Wanted: Dead «любовным письмом» сегменту AAA-игр для шестого поколения консолей. К этому периоду, напомним, относятся PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube и даже Sega Dreamcast.