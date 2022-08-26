Каких только экспериментов сейчас нет.

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Разработчики из Space Dive Games совместно с издательством LINE Games представили дебютный трейлер Quantum Knights — шутера от первого лица, в котором рыцари сражаются с демонами, при помощи огнестрельного оружия и магии.

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В мире Quantum Knights магия действительно неплохо уживается с огнестрельным оружием. Сами разработчики называют свой проект лутер-шутером — то есть, собирательство предметов здесь играет ключевую роль, без него никак. На протяжении прохождения игрок сможет комбинировать заклинания различных стихий с атаками из традиционных пушек.

Из важных геймплейных особенностей стоит выделить систему, поощряющую поиск наиболее удачных комбинаций магических приёмов с «огнестрелом». В таком случае урон по противнику будет максимальным.

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Даты релиза у Quantum Knights нет, релиз проекта должен состояться на ПК в 2023 году.