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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Кооперативный боевик про динозавров Second Extinction выберется из раннего доступа в октябре
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В 2020 году в раннем доступе вышел кооперативный шутер Second Extinction, отличительной особенностью которого стало наличие в нём различных динозавров и прочих вымерших рептилий. Казалось, что этот ранний доступ будет вечным, но сегодня разработчики приятно удивили и заявили о том, что их проект поступит в полноценную продажу 20 октября на PC и двух поколениях консолей Xbox.

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Вместе с формальным релизом в состав Second Extinction войдёт новое поле боя, саванна в качестве нового биома, два новых вида динозавров, усовершенствованная система апгрейдов оружия, масса новой косметики, а также новая сюжетная линия.

#second extinction
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