Разработчики из Funcom сегодня порадовали фанатов Conan Exiles позитивной новостью: долгожданное обновление Age of Sorcery, которое помимо всего прочего добавит в игру возможность заниматься колдовством, будет применено уже первого сентября. Более того, по данному случаю разработчики приняли решение сделать доступ к Conan Exiles временно бесплатной с указанного дня и вплоть до восьмого сентября. В общем, ровно на одну неделю.
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Напомним, что с обновлением Age of Sorcery в Conan Exiles появится не только возможность применять тёмную оскверняющую магию, за которую придётся расплачиваться своими жизненными силами, но и усовершенствованная система строительства. Отныне у геймеров появится полноценный строительный интерфейс, который сделает сей процесс более удобным, понятным и быстрым.
Наконец, в обновлении будут глубоко переработаны характеристики, внедрены новые черты и добавлен боевой пропуск с массой «косметики».