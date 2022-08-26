После того как западные интернет-сервисы начали вставлять россиянам палки в колёса, добавляя проблем с оплатой своих услуг, «замораживая» выплаты стримерам или, в особо запущенных случаях, вообще уходя из России, возникла необходимость создания отечественных аналогов. В некоторой форме они и так уже существовали, однако геополитический конфликт, в котором западные IT-гиганты не стали сохранять нейтралитет, лишь подчеркнул необходимость скорейшего принятия мер. Так возникла идея создания VK Play Live — отечественного аналога Twitch — который буквально только что стал доступен в рамках бета-тестирования.
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Интерфейс VK Play Live внешне практически не отличается от Twitch, но ничего удивительного в этом нет: практически все отечественные сервисы являются кальками с иностранных оригиналов. В основном это делается для удобства пользователей, поскольку придумать что-то новое в плане «юзабилити» после десятков лет существования данных сервисов весьма непросто.
Как сообщается, есть у VK Play Live и преимущества по сравнению с Twitch. Так, например, новый сервис допускает создание стримерами неограниченного числа уровней подписок на свои трансляции, самый низкий из которых может обходиться пользователям всего в десять рублей. Комиссия сервиса при этом составит всего 10 %, тогда как на том же Twitch стримеры отдают платформе со своих подписок от 30 % до 50 % суммы. Также система полностью интегрирована с популярным среди российских стримеров сервисом пожертвований DonationAlerts.