На официальном YouTube-канале популярного IGN появилось свежий геймплейный видеоролик супергеройского боевика Gotham Knights от издательства Warner Bros. Games и разработчиков из Warner Bros. Games Montreal.
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Видео с игровым процессом посвящено битве с Харли Квинн, которая в этой игре может выступить на правах полноценного босса. Как противник она способна удивить и не гнушается использовать разные методы воздействия на героя, который находится под управлением игрока.
Харли много махает молотом, уклоняется от ударов с помощью зрелищных акробатических приёмов, раскидывает комплекты с взрывчаткой и таймером, а также призывает на помощь верных приспешников. Что до оппонирующего ей героя, то здесь всё не так интересно — по крайней мере, в представленном геймплейном видео. Размахивание палками, стрельба на средней дистанции и кувырок —вот и всё, чем пытается удивить Харли Квинн наш искатель приключений в латексном костюме.
Gotham Knights — супергеройский экшен, в котором игрок может примерить на себя роль одного из персонажей семьи Бэтмена: Бэтгёрл, Найтвинга, Красного Колпана и Робина. За самого Бэтмена сыграть не дадут, ведь по здешней легенде он мёртв. Патрулировать улицы Готэм-Сити геймеры смогут как в гордом одиночестве, так и в компании с другом.
Gotham Knights поступит в продажу 25 октября 2022 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.