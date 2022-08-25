С тех пор как Epic Games предоставила всем желающим доступ к полноценному инструментарию Unreal Engine 5, по Сети словно грибы после дождя стали плодиться различные видеоролики, демонстрирующие возможности данного суперсовременного движка. Epic Games только и рада подобной активности: платить за неё не надо, а реклама движка идёт.
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Сегодня, например, энтузиасты из коллектива MAWI United GmbH после нескольких месяцев простоя опубликовали на своём YouTube-канале сразу три видеоролика, на которых демонстрируется лесная локация в трёх временах года: летом, осенью и зимой. Будет ли весенний пейзаж, пока неизвестно.
В данных демонстрациях применялись основные технологии Unreal Engine 5, такие как система глобального освещения Lumen и система Nanite, позволяющая импортировать различные материалы вроде тех же текстур и органично вставлять их в проект.
Разработчики видеоигр уже взяли Unreal Engine 5 на вооружение, так что не стоит выражать скептицизм, глядя на демонстрации, подобные вышеуказанным. Всё это рано или поздно будет представлено и в реальных проектах.