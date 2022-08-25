Наиболее зрелищная часть выставки gamescom 2022 прошла, но её отголоски будут сопровождать новостные ленты игровых сайтов ещё на протяжении как минимум нескольких дней. Одним из таких отголосков стала публикация трёхминутного геймплейного видеоролика асимметричного сетевого шутера.
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В нижеуказанном ролике Охотники за привидениями отправляются в гостиницу, где, согласно сообщениям обескураженных граждан, поселилось некое опасное привидение. Которого, естественно, надо поймать и обезвредить.
Запуск Ghostbusters Spirits Unleashed запланирован на 18 октября на всех стационарных платформах, в том числе на тех, актуальность которых сегодня уже следует ставить под большой вопрос.