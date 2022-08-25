Есть такие вещи, торопиться с которыми совсем не стоит. Криво стоящий шкаф, отклеившийся наличник, сетевая функциональность вполне себе живой игры — ремонт всего этого может подождать до лучших времён. По всей видимости, именно так рассуждали в студии FromSoftware, когда в январе этого года отключали игровые серверы PC-версии Dark Souls III вследствие обнаружения эксплойта, позволявшего злоумышленникам получать доступ к персональным данным пользователей.
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На решение проблемы и восстановление сетевой функциональности у разработчиков ушло больше семи месяцев: только сегодня представители FromSoftware сообщили о том, что «онлайн-функции» Dark Souls III на PC были «реактивированы».
Занимательно, что аналогичная функциональность была отключена и в двух предыдущих играх серии, и над решением данной задачи во FromSoftware ещё работают. Учитывая, что Dark Souls и Dark Souls II, объективно говоря, мертвы в плане мультиплеера, их ремонт у коллектива может занять ещё нецензурное количество времени.