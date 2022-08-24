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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На gamescom 2022 показали свежий геймплей хоррора Layers of Fears
Релиз состоится в начале следующего года.
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В начале лета разработчики из Bloober Team представили Layers of Fears — новый проект под крайне неоригинальным названием в хорошо известной серии хорроров. Сегодня же в рамках мероприятия Future Games Show, которое на этот раз было частью gamescom 2022 как более крупной выставки, разработчики представили свежий двухминутный видеоролик игрового процесса.

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В самом видео можно наблюдать локации, в которых творится какая-то паранормальная чертовщина, и прочие неотъемлемые элементы любых уважающих себя «ужастиков».

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Релиз Layers of Fears должен состояться в начале следующего года на PC и консолях текущего поколения.

#bloober team #layers of fears
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