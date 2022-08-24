Релиз состоится в начале следующего года.

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

В начале лета разработчики из Bloober Team представили Layers of Fears — новый проект под крайне неоригинальным названием в хорошо известной серии хорроров. Сегодня же в рамках мероприятия Future Games Show, которое на этот раз было частью gamescom 2022 как более крупной выставки, разработчики представили свежий двухминутный видеоролик игрового процесса.

реклама

В самом видео можно наблюдать локации, в которых творится какая-то паранормальная чертовщина, и прочие неотъемлемые элементы любых уважающих себя «ужастиков».

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Layers of Fears должен состояться в начале следующего года на PC и консолях текущего поколения.