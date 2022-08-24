В начале лета разработчики из Bloober Team представили Layers of Fears — новый проект под крайне неоригинальным названием в хорошо известной серии хорроров. Сегодня же в рамках мероприятия Future Games Show, которое на этот раз было частью gamescom 2022 как более крупной выставки, разработчики представили свежий двухминутный видеоролик игрового процесса.
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В самом видео можно наблюдать локации, в которых творится какая-то паранормальная чертовщина, и прочие неотъемлемые элементы любых уважающих себя «ужастиков».
Релиз Layers of Fears должен состояться в начале следующего года на PC и консолях текущего поколения.