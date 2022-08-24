Будет, чем заняться с друзьями, если основной контент давно изучен вдоль и поперёк.

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

Сейчас в рамках выставки gamescom 2022 проходит её ответвление Future Games Show, посвящённое различным инди-проектам и другим глубоко третичным по своей сути видеоиграм. Одним из достойных внимания редакции проектов стал кооперативный фантастический боевик Aliens Fireteam Elite, вернее, его сюжетное дополнение Pathogen.

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Аддон должен выйти 30 августа, а в его составе нас ждут новые виды «идеальных организмов», новое оружие, задания, различные оружейные модификации, а также великое множество элементов кастомизации своих бойцов.

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Сегодня ровно год с момента релиза Aliens Fireteam Elite, и дополнение Pathogen явно призвано отметить данное знаменательное для разработчиков из Cold Iron Studios событие.