Также известная, как ремейк The Last of Us.

рекомендации 3060 MSI Gaming дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр 3060 Ti MSI за копейки - смотри В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS ASUS 3070 за 50 тр в Регарде 3060 ASUS дешевле 40 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр