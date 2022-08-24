Как известно, второго сентября на PlayStation 5 состоится релиз ремейка The Last of Us — визуально усовершенствованной версии культовой игры. А на случай, если геймеры, затерявшись в громадном количестве различных игровых новостей, забыли конкретную дату, то сегодня студия Naughty Dog заботливо её напомнила с помощью «запускающего» видеоролика.
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Стоит напомнить, что в обновлённых приключениях Элли и Джоэла также усовершенствовали искусственный интеллект, анимацию персонажей, ну и, естественно, реализовали полную поддержку контроллера DualSense вроде адаптивных триггеров и тактильной отдачи.
На PC ремейк тоже когда-нибудь выйдет, но пока конкретными сроками сдачи компьютерной версии в релиз авторы не делятся.