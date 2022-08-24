Хотя церемония открытия gamescom 2022 вчера прошла и вчера же завершилась, сама выставка только начинается, и различные материалы из её стен продолжат поступать в новостные ленты игровых изданий. Так, например, сегодня издательство Kalypso Media представило приключенческий проект Tortuga A Pirate’s Tale.
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Как нетрудно догадаться из названия, в Tortuga A Pirate’s Tale мы примем на себя роль капитана разбойничьего (пиратского) судна и должны будем сколотить целую пиратскую «империю», от которой не уйдёт ни один торговый корабль, заходящий в акваторию Карибского моря.
Допускается глубокая кастомизация кораблей, а капитану предстоит пристально следить за лояльностью своей команды. Иначе, чего доброго, заставят пойти по доске и стать кормом для акул.
Релиз должен состояться в первом квартале следующего года на всех актуальных платформах.