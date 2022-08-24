И всё больше представителей компании выражают своё недовольство политикой по борьбе со спамом.

Довольно неожиданно о плачевном положении дел в Twitter с информационной безопасностью и борьбе со спамом на этой неделе высказался бывший глава профильного подразделения компании Пейтер Затко (Peiter Zatko), который заявил, что социальная сеть всегда отдавала приоритет росту пользовательской аудитории, а не борьбе со спамом. На протяжении двух лет имеющий солидную репутацию в сфере кибербезопасности Затко неоднократно выражал глубокую озабоченность плачевным состоянием этого вопроса в Twitter, но в январе текущего года был уволен.

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Одновременно Reuters сообщает, что действующее руководство Twitter решило объединить группы специалистов, которые раздельно отвечали за борьбу с распространением недостоверной информации и удаление учётных записей, подозреваемых в распространении спама.

Источник изображения: Reuters

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Представители этих подразделений на условиях анонимности признались Reuters, что не видят в данных преобразованиях большого смысла, а также пожаловались на массовый исход кадров из этих команд на протяжении последних нескольких месяцев. Напомним, что Илон Маск (Elon Musk) свой отказ от покупки Twitter на оговорённых в апреле условиях мотивирует именно сомнениями в достоверности утверждения о наличии лишь 5% ботов среди ежедневной активной аудитории социальной сети. Все упоминаемые выше откровения бывших и действующий сотрудников Twitter могут усилить его позиции в суде, если будут подкреплены нормальными свидетельскими показаниями.