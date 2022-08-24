Неожиданностей в рамках церемонии открытия gamescom 2022 после всех «сливов» от её ведущего Джеффа Кили было преступно мало, но кое-какие приятные сюрпризы в загашнике у организаторов всё же остались. Например, именно на данной выставке стало известно, что уже в обозримом будущем стратегия Age of Empires IV получит бесплатное дополнение, в состав которого войдут две новых цивилизации — турки-османы и малийцы.
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В подробности разработчики игры пока не вдаются, но из описания в видеоролике можно сделать вывод, что малийцы полагаются на активные боевые действия с изнурительными для оппонента тактиками ведения сражений, тогда как османы свято верят в несокрушимую мощь своей артиллерии. История учит нас тому, что они правильно делают.
DLC выйдет в свет 25 октября. После этого число игровых цивилизаций в Age of Empires IV возрастёт до десяти.