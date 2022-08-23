Красиво и технологично. И очень похоже на Dark Souls.

Разработчики из студии Neowiz представили в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2022 новый геймплейный трейлер ролевого экшена Lies of P. Проект очень часто сравнивают с Bloodborne и трилогией Dark Souls из-за схожих геймплейных механик.

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Представленное видео демонстрирует многочисленные боевые стычки главного героя с врагами, разбавляя представленный визуальный ряд кинематографичными вставками. Lies of P должна поступить в продажу в будущем году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Также проект можно будет опробовать по подписке Xbox Game Pass.

Вечная история о Пиноккио была переосмыслена с мрачными и поразительными визуальными эффектами. Действие происходит в павшем городе Крат, Пиноккио отчаянно борется за то, чтобы стать человеком, несмотря ни на что.

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Ключевая особенность проекта — так называемая «система лжи». Игрок сможет проходить процедурные квесты, действие которых будет развиваться в зависимости от того, как главный герой (Пиноккио) лжёт. Этот выбор затем повлияет на то, как закончится история.