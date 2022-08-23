Всё это наводит на печальные мысли.

Глен Скофилд тоже приехал на церемонию открытия gamescom 2022 и, естественно, привез с собой свежий геймплей нового хоррора The Callisto Protocol. Как и во всех предыдущих публикациях геймплея новинки, главная тема и на этот раз — расчленёнка и прочее «гуро». В первом сегменте видео главный герой оказывается в некоем техническом помещении с противниками-мутантами, которых удаётся одолеть методом толчка во вращающийся механизм, а во втором сегменте попадает в систему канализации, где с бешеной скоростью, подталкиваемый потоком воды, пролетает через различные опасные выступы, колонны и лезвия, пока в конце концов не наматывается на лопасти промышленного вентилятора.

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Все подобные публикации наводят на одну грустную, но предсказуемую мысль: похоже, что кроме расчленёнки и темноты разрабочикам из Striking Distance показать в The Callisto Protocol попросту нечего. Хотелось бы, конечно, ошибиться в своём прогнозе.

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Релиз The Callisto Protocol запланирован на второе декабря.