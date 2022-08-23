В разработчиках числятся Funcom, которые знают толк в survival-жанре.

Разработчики из компании Funcom анонсировали Dune: Awakening — многопользовательскую «выживалку» в открытом мире во вселенной «Дюны». По случаю анонса был представлен трейлер. Подробностей по проекту представлено толком не было (но есть информация в Steam) — вполне возможно, это случится в ходе начавшейся gamescom 2022, анонсы с которой сейчас польются рекой.

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У представленной Dune: Awakening уже появилась своя страничка в Steam, откуда можно «подцепить» несколько скриншотов (реальных нет, только кадры из трейлера) и кое-какую информацию.

Официальное описание игры:

«Выживите на самой опасной планете во вселенной. Стройте укрытия от песчаных бурь, ухаживайте за своим стилсьютом и осваивайте старые способы ходьбы даже в самых глубоких пустынях. Избегайте или будьте поглощены колоссальными песчаными червями, обитающими под песками.

Исследуйте постоянно меняющийся облик Арракиса. Прогуляйтесь по руинам давно забытых станций биологических испытаний, соберите обломки упавших космических кораблей и побродите по пыльным коридорам заброшенных площадок. Отправляйтесь в неизведанные сектора и станьте первым, кто обнаружит секреты и богатства, прежде чем кориолисовы штормы снова сдвинут пески и изменят ландшафт».

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Записаться на бета-тестирование Dune: Awakening можно на официальном сайте проекта. Запуск «выживалки» состоится когда-нибудь потом, в списке целевых платформ пока числится только ПК.