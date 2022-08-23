Помните Mount & Blade II Bannerlord? Ну, продолжение популярного в своё время стратегического экшена. Весной 2020 года оно вышло в Steam по программе раннего доступа, где сразу же «сорвало джекпот» с умопомрачительными показателями «онлайна». Продолжалось это всё, естественно, недолго, и весной 2021 года разработчики понадеялись, что выпустить проект в полноценный релиз удастся до конца того же года. Но, как видите, планам, мягко говоря, не суждено было сбыться, зато сегодня девелоперы поделились радостным известием: сыграть в полноценную 1.0-версию Mount & Blade II Bannerlord можно будет с 25 октября.
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В тот же день игра заглянет и на консольные платформы, ну а с сегодняшнего дня все желающие могут начать оформлять на проект предварительные заказы.
По состоянию на июнь текущего года тираж Mount & Blade II Bannerlord в раннем доступе составлял свыше трёх миллионов копий. Изменится ли данная статистика после формального релиза проекта, учитывая, что все желающие и так уже приобрели его незавершённую версию, вопрос хороший. И ответ на него мы узнаем уже ближе к ноябрю.