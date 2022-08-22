В конце июля началось открытое тестирование файтинга MultiVersus, героями которого выступают известные (и не очень) персонажи Marvel и различных продуктов от Warner Bros. Данный проект, в отношении которого практически не было никакой предпродажной подготовки, к удивлению многих продемонстрировал потрясающие результаты. За неполный месяц, прошедший с момента псевдо-релиза, аудитория MultiVersus перевалила за двадцать миллионов пользователей.
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Несмотря на тестовый статус релиза, MultiVersus активно снабжается новым контентом. Например, в обозримой перспективе в игре в качестве бойцов появятся герои мультсериала «Рик и Морти».
Вряд ли после формального релиза ситуация сильно изменится, поскольку большинство геймеров и так считает тестовый релиз полноценным. Сейчас игра доступна на всех актуальных стационарных платформах.