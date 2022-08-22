Cities Skylines не просто так стала эталоном градостроительных симуляторов: проект постоянно развивается и пополняется новым контентом. Вскоре, например, игра получит дополнение под говорящим названием Plazas & Promenades, посвящённым созданию различных пешеходных зон, где не место ни автомобилям, ни иным формам моторизированного транспорта.
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Благодаря данному дополнению игроки смогут создавать пешеходные улицы, современные площади и прочие локации, где горожане смогут гулять без страха быть задавленными. Вместе с новыми возможностями в состав дополнения также входят новые здания городских служб и три новых особых района: коммерческие и жилые районы с высокой плотностью населения, а также офисные районы.
Релиз дополнения состоится «скоро», но когда точно, не сообщается.