Что почему-то было предсказуемо.

Весной прошлого года компания Microids нежданно-негаданно анонсировала Flashback 2 — сиквел культового платформера, вышедшего в невероятно далёком на сегодняшний день 1992 году. В компании надеялись, что проект удастся выпустить до конца текущего года — в год тридцатилетия оригинала — но так уж сложилось, что планы в очередной раз пошли прахом: сегодня Microids сообщила о переносе Flashback 2 на следующий год, без конкретики.

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В подробности компания вдаваться не стала, а просто поставила геймеров перед свершившимся фактом. Конкретной датой с нами поделятся, когда настанет соответствующее время.

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Игра должна выйти на всех актуальных платформах, в том числе и на тех, которые объективно уже никак нельзя называть актуальными (PS4 и Xbox One).