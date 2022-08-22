Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Продолжение платформера Flashback не удастся выпустить в текущем году
Что почему-то было предсказуемо.
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

Весной прошлого года компания Microids нежданно-негаданно анонсировала Flashback 2 — сиквел культового платформера, вышедшего в невероятно далёком на сегодняшний день 1992 году. В компании надеялись, что проект удастся выпустить до конца текущего года — в год тридцатилетия оригинала — но так уж сложилось, что планы в очередной раз пошли прахом: сегодня Microids сообщила о переносе Flashback 2 на следующий год, без конкретики.

реклама

В подробности компания вдаваться не стала, а просто поставила геймеров перед свершившимся фактом. Конкретной датой с нами поделятся, когда настанет соответствующее время.

рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Игра должна выйти на всех актуальных платформах, в том числе и на тех, которые объективно уже никак нельзя называть актуальными (PS4 и Xbox One).

#microids #flashback 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Провальный ремейк шутера XIII ждёт масштабная переработка: пакет изменений будет выпущен бесплатно
Триллер Alfred Hitchcock — Vertigo от разработчиков трилогии Runaway получил дату релиза на консолях
Microids решила отметить 20-летие Syberia, выпустив памятный ролик и открыв специальный раздел на сайте
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Волна снижения цен на геймерские видеокарты среднего уровня докатилась до России — обзор цен
62
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
22
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
39
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
36
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
4
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
16

Сейчас обсуждают

Nightingale
17:50
Систематически смотрят любое (в т.ч. и росс) ТВ люди с IQ меньше 100. У них может быть свое мнение на ситуацию, но ситуация не может зависеть от их мнения. Автоматически -- те, кто формирует свое мне...
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Вежливый HIMARS-
17:49
да бурят с ебеней конечно не видел. где он его видеть то должен. он со своего еблан-де никогда в жизни не выезжал.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Михалыч
17:49
Тебе бы падежи изучить. Будет интересно!!!
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Bnertiagfh
17:48
Во-первых старьё, во-вторых ОЕМ, значит без упаковки, в-третьих Colourful NB DUO, с самой дешевой рассыпухой и охладом. В-четвёртых ноль каких либо гарантий вообще, даже в суд не на кого будет подать,...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
Михалыч
17:48
Не факт. Если вся эта американская возня с марсианскими тракторами окажется фейком, то в будущем нас ждёт много интересного.
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Нагил Ляку
17:47
Борис Джонсон?!
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Гоогле Гооглев
17:47
Дело в том, что игрокам, по таким ценам, они нахрен ни сдались
Цены целого ряда видеокарт NVIDIA и AMD опустились ниже рекомендованных
grom9000
17:46
Я перешел на Left 4 Dead 2, теперь мочу зомби, это оказалось намного веселее
Разработчики World of Tanks анонсировали перенос аккаунтов: в России игру назовут Мир танков
Вежливый HIMARS-
17:46
сравни уровень газификации раши и Украины. раха отсталая дремучая страна обогрев валежником.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Свет из холодильника
17:45
Магнитное поле планеты он предлагает восстановить и совершенно прав, без этого там делать ну вообще нечего.
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем