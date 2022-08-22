Прошло четыре года с момента выпуска первой части.

Вот уже на протяжении более чем четырёх с половиной лет любители экономических стратегий развлекаются в симуляторе железнодорожного магната Railway Empire. Проект хоть и достойный, но потихоньку морально устаревает, и ему на смену должен прийти более совершенный продукт. И случится это уже в следующем году: сегодня издательство Kalypso Media анонсировало Railway Empire 2.

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Действие новинки развернётся в начале XIX века, и нам предстоит взять под своё управление небольшую железнодорожную компанию, из которой впоследствии вырастить крупного перевозчика в масштабах целого государства. В игре будут представлены свыше шестидесяти знаменитых локомотивов, к которым можно будет прицепить различные вагоны — от пассажирских до предназначенных для перевозки самых разнообразных грузов.

По словам разработчиков, В Railway Empire 2 представлены более крупные, детализированные и «живые» карты, представляющие собой территории США и континентальной Европы.

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Играть можно будет как в различные сценарии, так и в полноценные кампании со своими сюжетными линиями. При желании допускается игра в свободном режиме. Релиз запланирован на следующий год; пока что без конкретики.