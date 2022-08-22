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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В GOG раздают фантастическое хоррор-приключение Stasis
Забрать игру можно в течение трёх дней.
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Сервис GOG решил напомнить о том, что он тоже не жадный и тоже время от времени раздаёт подарки. Безусловно, до масштабов раздач в Epic Games Store данному сервису добраться невозможно, но периодически что-нибудь интересное в нём забрать всё же можно. Сегодня, например, в GOG стартовала раздача фантастического приключения с элементами хоррора Stasis, выполненного в нестандартном для проектов в таком жанре изометрическом формате.

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По сюжету, действие Stasis разворачивается в далёком будущем. Мы будем играть за выбравшегося из стазиса на борту космического корабля Джона Марачек, которому предстоит разобраться в окружающих его и весь корабль в целом тайнах и загадках.

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Забрать Stasis в GOG можно будет вплоть до вечера четверга. Вернее, ещё на протяжении примерно семидесяти одного часа с момента публикации данной заметки.

#stasis
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