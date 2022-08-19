Не пиратство, а…

В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента, на который правообладатели из «недружественных» стран отозвали лицензии. В пояснительной записке к проекту его автор и депутат Андрей Кузнецов пишет, что термин принудительного лицензирования уже описан в Гражданском кодексе, но это касается только изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

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В новом же законе под контентом для принудительного лицензирования понимаются «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения». Условие для выдачи принудительной лицензии — полная недоступность объекта авторских и смежных прав на рынке. В таком случае правообладатели смогут получать деньги через спецсчета, доступ к которым будет давать правительственная комиссия.

Предполагается, что данная мера поможет защитить российский бизнес, который «занимался распространением контента, а сейчас терпит убытки». Андрей Кузнецов считает, что данный законопроект также предотвратит развитие пиратства.