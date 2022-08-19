У Asobo Studio сегодня знаменательный день: производство A Plague Tale Requiem официально завершилось, и игра отправилась в печать, или, как по традиции называют это в англоязычной терминологии, «ушла на золото». Безусловно, в наши дни никакого смысла в данном событии нет, но разработчики следуют традиции, а она с нами останется ещё надолго.
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A Plague Tale Requiem является прямым сиквелом A Plague Tale Innocence: Амиции и Гуго предстоит постараться начать новую жизнь, но, естественно, никто им так просто этого сделать не позволит. Впереди очередные трудности и испытания вкупе с необходимостью Гуго прервать родовое проклятие.
Релиз игры состоится через два месяца — 18 октября — на PC и актуальных консолях. То есть, без «пастгена».