Так и будут — раз в год по чайной ложке показывать.

Когда-то давно, а если быть точными, то 4 декабря 2019 года, студия Red Barrels анонсировала кооперативный хоррор The Outlast Trials, являющийся ответвлением хорошо известной серии «ужастиков». С тех пор разработчики делились подробностями о данном проекте в год по чайной (если не по кофейной) ложке, но, вероятно, это безобразие скоро закончится, поскольку сегодня ведущий церемонии открытия gamescom 2022 Джефф Кили сообщил, что The Outlast Trials обязательно примет в ней участие. Мероприятие стартует вечером 23 августа.

реклама

Деталями участия новинки в церемонии Кили не поделился, но рискнём предположить, что нам наконец-то покажут геймплей и поделятся сюжетными и иными важными подробностями. Также хотелось бы верить, что спустя без малого три года мы наконец-то узнаем дату выхода проекта.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Героями The Outlast Trials являются участники таинственного вышедшего из-под контроля эксперимента времён Холодной войны.