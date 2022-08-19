Когда-то давно, а если быть точными, то 4 декабря 2019 года, студия Red Barrels анонсировала кооперативный хоррор The Outlast Trials, являющийся ответвлением хорошо известной серии «ужастиков». С тех пор разработчики делились подробностями о данном проекте в год по чайной (если не по кофейной) ложке, но, вероятно, это безобразие скоро закончится, поскольку сегодня ведущий церемонии открытия gamescom 2022 Джефф Кили сообщил, что The Outlast Trials обязательно примет в ней участие. Мероприятие стартует вечером 23 августа.
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Деталями участия новинки в церемонии Кили не поделился, но рискнём предположить, что нам наконец-то покажут геймплей и поделятся сюжетными и иными важными подробностями. Также хотелось бы верить, что спустя без малого три года мы наконец-то узнаем дату выхода проекта.
Героями The Outlast Trials являются участники таинственного вышедшего из-под контроля эксперимента времён Холодной войны.