Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EGS-эксклюзивность очаровательного приключения Kena Bridge of Spirits завершится в конце сентября
Спустя год.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Приключение Kena Bridge of Spirits поступило в продажу в сентябре прошлого года, однако его PC-версия всё это время оставалась эксклюзивной для сервиса Epic Games Store. Несмотря на то, что данный магазин постоянно развивается и всё больше походит на полноценного конкурента Steam, у людей остаются предрассудки и сохраняется нежелание что-либо менять. Специально для них разработчики из Ember Lab сообщили, что период EGS-эксклюзивности Kena Bridge of Spirits заканчивается: игру можно будет приобрести в магазинчике дядюшки Гейба уже с 27 сентября.

реклама

Это не единственная радостная весть, которой с нами поделились разработчики. В рамках обновления по случаю годовщины со дня выхода Kena Bridge of Spirits к игре применят крупное обновление, которое помимо всего прочего также добавит в неё модный нынче режим «Новая игра +», с помощью которого можно будет формально начать игру заново, но уже со всеми имеющимися улучшениями и усилениями. Ожидайте также новые испытания, костюмы для главной героини и усовершенствованный фоторежим.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

#kena bridge of spirits #ember lab
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
264
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
23
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Крошка Тина | История персонажа
5
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
35
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
15
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
4
Метеоритная теория образования земных континентов
6

Сейчас обсуждают

V.L.A.D.L.E.N
16:58
А с чего ты взял, что я отношусь к этой стране?
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Юрий Шишов
16:57
Ну насчёт Австралии - понятно! Но почему ещё только Аргентина? Почему не Чили, Антарктида, и прочие удалённые(и не очень), места?!
Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
Phan†om
16:57
Зато вна уркаине насоздавали кучу своей техники, да? А нет, вру))) Та же мрия, которую нещадно эксплуатировали, была советским наследием, а вы сейчас сидите как раз на импортной игле и клумбы из байра...
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
ZombieNation
16:56
Убийство себя ради человечества и убийство чужака пришельца отличного от тебя – это разные вещи, не так ли ?
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
Phan†om
16:54
у страны 404 конечно
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Тема Круглов
16:53
Что? Начнут копать больше - это в каких блокчейнах? Таких не знаю, но во всех известных скорость добычи не меняется
Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
Дмитрий Устинов
16:51
Такая же история была, проц выскользнул из руки и упал, загнув пару лапок посадочного места.. Но слава богу, обошлось. До сих пор пашет.
Как я обновлял пк и чуть не потерял его
Phan†om
16:50
Ок, уговорил))) Вашему вниманию предлагается картина культурной Эуропэйскай страны, в которой уважают права человека и верховенство закона )))) В частности презумпция невиновности.
Siemens предлагает создать плейлист для турбины "Северного потока", которой одиноко в Германии
Павел Ковалёв
16:50
Полуграмотный, иди учи язык!
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
AlexiL
16:50
Если когда-то какой-то предатель поднял этот флаг, то это не значит, что теперь всё.
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем