Спустя год.

Приключение Kena Bridge of Spirits поступило в продажу в сентябре прошлого года, однако его PC-версия всё это время оставалась эксклюзивной для сервиса Epic Games Store. Несмотря на то, что данный магазин постоянно развивается и всё больше походит на полноценного конкурента Steam, у людей остаются предрассудки и сохраняется нежелание что-либо менять. Специально для них разработчики из Ember Lab сообщили, что период EGS-эксклюзивности Kena Bridge of Spirits заканчивается: игру можно будет приобрести в магазинчике дядюшки Гейба уже с 27 сентября.

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Это не единственная радостная весть, которой с нами поделились разработчики. В рамках обновления по случаю годовщины со дня выхода Kena Bridge of Spirits к игре применят крупное обновление, которое помимо всего прочего также добавит в неё модный нынче режим «Новая игра +», с помощью которого можно будет формально начать игру заново, но уже со всеми имеющимися улучшениями и усилениями. Ожидайте также новые испытания, костюмы для главной героини и усовершенствованный фоторежим.