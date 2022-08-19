Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Системные требования новой Saints Row оказались довольно «кусачими»
Хочешь играть на «минималках» — хватит и GTX 970. На «ультрах в 4K» — извольте купить RTX 3080 Ti.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Считанные дни остались до запуска новой Saints Row в продажу, но расщедриться на публикацию подробных системных требований разработчики удосужились только сейчас. Что ж, лучше поздно, чем никогда, тем более что никто ничего внушительного от данного проекта в плане требовательности к «железу» не ожидал. Как выяснилось, зря: демократичными системные требования Saints Row можно назвать только в том случае, если вы не собираетесь играть в разрешении выше 1080p и при частоте кадров выше 30 fps. Во всех более требовательных вариантах требовательность игры примерно соответствует году её выпуска. Конечно, в уровне графики это совсем не отражено, но имеем, что имеем.

реклама

Минимальные системные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 30 fps):

  • процессор: Intel Core i3-3240 или AMD Ryzen 3 1200;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные системные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 60 fps):

  • процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1500X;
  • 12 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;
  • 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10.

«Высокие» системные требования (разрешение 1440p, частота кадров — 60 fps):

  • процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700XT;
  • 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10.

«Ультравысокие» системные требования (разрешение 4K, частота кадров — 60 fps):

  • процессор: Intel Core i5-12600 или AMD Ryzen 7 5800X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti или AMD Radeon RX 6800XT;
  • 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10.
анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз перезапуска Saints Row состоится 23 августа. По какой-то трудно понятной причине верх частоты кадров для разработчиков — это всего-навсего 60 fps, которых, как подтвердит любой геймер со стажем, критически не хватает, тем более для шутеров от первого/третьего лица с резкими поворотами камеры и высокой динамикой геймплея.

#deep silver #volition #saints row
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Сеть утекла масса подробностей многострадальной Dead Island 2: сеттинг, герои, дата выхода и другое
«Мы хороши в своём деле»: сюжетный трейлер, приуроченный к скорому выходу новой Saints Row
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
256
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
23
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Крошка Тина | История персонажа
5
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
2
Метеоритная теория образования земных континентов
6
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
+
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
1

Сейчас обсуждают

Валерий Муравицкий
13:59
Какая зарплата у врача из глубинки не сообщается
Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
ztestx86
13:58
в нее играют 2.5 человека очень вовремя...
Quake Champions неожиданно выбралась из раннего доступа — после пяти лет пребывания в нём
Docent
13:58
Diablo II: Resurrected-это не про сюжет и не про графику, это про ностальгию...
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
ztestx86
13:57
претензии админам пиши они терпят тут такой бардак
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Никита Моисеенко
13:55
Я бы не брал 2-ух вентиляторную карту на RTX 3070
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
Владимир Захаров
13:55
Так Ryzen 7000 и Raptor Lake в один день выходят . Вот это прикол , интересно кто из них кого троллит ?
Процессор Intel Core i9-13900KF удалось разогнать до 6,18 ГГц
ztestx86
13:54
почему такой должности нет? есть и замы и помощник и советник когда надо любую должность можно придумать
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Abril Maya
13:47
Эфир следующего месяца переходит на POS. Наконец то!
Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
T.I.
13:46
подлодкой Курск, которую кто-то не захотел спасать
Российский дрон "Ведомый" может прикидываться подлодкой и отвлекать сразу нескольких противников
ztestx86
13:46
что вы будете писать когда все ваши "труды" накроются медным тазом? переобуваться будешь?
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем