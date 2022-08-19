Считанные дни остались до запуска новой Saints Row в продажу, но расщедриться на публикацию подробных системных требований разработчики удосужились только сейчас. Что ж, лучше поздно, чем никогда, тем более что никто ничего внушительного от данного проекта в плане требовательности к «железу» не ожидал. Как выяснилось, зря: демократичными системные требования Saints Row можно назвать только в том случае, если вы не собираетесь играть в разрешении выше 1080p и при частоте кадров выше 30 fps. Во всех более требовательных вариантах требовательность игры примерно соответствует году её выпуска. Конечно, в уровне графики это совсем не отражено, но имеем, что имеем.
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Минимальные системные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 30 fps):
- процессор: Intel Core i3-3240 или AMD Ryzen 3 1200;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные системные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 60 fps):
- процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1500X;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;
- 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10.
«Высокие» системные требования (разрешение 1440p, частота кадров — 60 fps):
- процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700XT;
- 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10.
«Ультравысокие» системные требования (разрешение 4K, частота кадров — 60 fps):
- процессор: Intel Core i5-12600 или AMD Ryzen 7 5800X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti или AMD Radeon RX 6800XT;
- 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз перезапуска Saints Row состоится 23 августа. По какой-то трудно понятной причине верх частоты кадров для разработчиков — это всего-навсего 60 fps, которых, как подтвердит любой геймер со стажем, критически не хватает, тем более для шутеров от первого/третьего лица с резкими поворотами камеры и высокой динамикой геймплея.