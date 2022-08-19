Хочешь играть на «минималках» — хватит и GTX 970. На «ультрах в 4K» — извольте купить RTX 3080 Ti.

Считанные дни остались до запуска новой Saints Row в продажу, но расщедриться на публикацию подробных системных требований разработчики удосужились только сейчас. Что ж, лучше поздно, чем никогда, тем более что никто ничего внушительного от данного проекта в плане требовательности к «железу» не ожидал. Как выяснилось, зря: демократичными системные требования Saints Row можно назвать только в том случае, если вы не собираетесь играть в разрешении выше 1080p и при частоте кадров выше 30 fps. Во всех более требовательных вариантах требовательность игры примерно соответствует году её выпуска. Конечно, в уровне графики это совсем не отражено, но имеем, что имеем.

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Минимальные системные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 30 fps):

процессор: Intel Core i3-3240 или AMD Ryzen 3 1200;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные системные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 60 fps):

процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1500X;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

«Высокие» системные требования (разрешение 1440p, частота кадров — 60 fps):

процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700XT;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

«Ультравысокие» системные требования (разрешение 4K, частота кадров — 60 fps):

процессор: Intel Core i5-12600 или AMD Ryzen 7 5800X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti или AMD Radeon RX 6800XT;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз перезапуска Saints Row состоится 23 августа. По какой-то трудно понятной причине верх частоты кадров для разработчиков — это всего-навсего 60 fps, которых, как подтвердит любой геймер со стажем, критически не хватает, тем более для шутеров от первого/третьего лица с резкими поворотами камеры и высокой динамикой геймплея.