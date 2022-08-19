Агентство Bloomberg со ссылкой на переданные органам правосудия Илоном Маском (Elon Musk) документы сообщает, что представители Twitter не ограничиваются запросами на предоставление переписки миллиардера с банками и инвестиционными компаниями, которые должны были выделить средства на покупку социальной сети, а уже требуют данные о содержимом бесед, которые он проводил практически со всеми знакомыми, если в них так или иначе упоминалась тема подготовки к сделке.
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В свою очередь, адвокаты Илона Маска собираются затребовать данные о количестве рекламных объявлений, просматриваемых реальными пользователями Twitter, у двух сторонних компаний, которые обслуживают рекламодателей и располагают собственными методиками подсчёта таких показателей. По замыслу Маска, такая статистика поможет ему выявить долю сомнительных учётных записей и размер той пользовательской базы, демонстрация рекламы среди которой позволяет Twitter получать профильные доходы.