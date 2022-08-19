Размер охватываемой рекламой аудитории социальной сети тоже его интересует.

Агентство Bloomberg со ссылкой на переданные органам правосудия Илоном Маском (Elon Musk) документы сообщает, что представители Twitter не ограничиваются запросами на предоставление переписки миллиардера с банками и инвестиционными компаниями, которые должны были выделить средства на покупку социальной сети, а уже требуют данные о содержимом бесед, которые он проводил практически со всеми знакомыми, если в них так или иначе упоминалась тема подготовки к сделке.

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Источник исходного изображения: Candorium

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В свою очередь, адвокаты Илона Маска собираются затребовать данные о количестве рекламных объявлений, просматриваемых реальными пользователями Twitter, у двух сторонних компаний, которые обслуживают рекламодателей и располагают собственными методиками подсчёта таких показателей. По замыслу Маска, такая статистика поможет ему выявить долю сомнительных учётных записей и размер той пользовательской базы, демонстрация рекламы среди которой позволяет Twitter получать профильные доходы.