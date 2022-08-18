Он же «сезон».

The Elder Scrolls Online приняла весьма интересный способ контентного развития: в начале нового года разработчики анонсируют очередной контентный сезон, темой которого становится какая-то новая игровая раса и локация. В этом году таковыми стали бретонцы, вокруг которых и крутится сюжет DLC и полноценной новой «главы». Теперь в рамках QuakeCon 2022 разработчики из ZeniMax Online объявили, что осенью для её MMO выйдет дополнение Firesong. Посвящено оно будет друидам из одноимённого клана, и в плане сюжета оно завершит историю цикла «Бретонское наследие».

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Попутно ZeniMax объявила о том, что уже в грядущий понедельник, 22 августа, The Elder Scrolls Online получит контентное обновление Lost Depths, которое добавит в игру два новых подземелья. Так сказать, последняя мини-добавка перед крупным DLC.