Разница в 8 лет: Naughty Dog продолжает сравнивать оригинальную The Last of Us с ремейком

Уже через каких-то две недели календарное лето закончится и начнётся календарная осень. А вместе с ней у фанатов творчества Naughty Dog среди владельцев PlayStation 5 появится возможность сыграть в ремейк культовой The Last of Us. А чтобы мы не забывали, что релиз ремейка состоится 2 сентября, разработчики с завидной регулярностью публикуют новые видеоролики, призванные убедить нас в том, что подготовка усовершенствованной версии проекта была действительно необходима. Сегодня, например, авторы показали локацию в доках, и как её детализация в ремейке улучшилась по сравнению с оригинальной The Last of Us.

The Last of Us Part I, а именно так формально называется ремейк, также готовится к выходу на PC, но когда это произойдёт, пока неизвестно.