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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разница в 8 лет: Naughty Dog продолжает сравнивать оригинальную The Last of Us с ремейком
Разница в 8 лет: Naughty Dog продолжает сравнивать оригинальную The Last of Us с ремейком
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Уже через каких-то две недели календарное лето закончится и начнётся календарная осень. А вместе с ней у фанатов творчества Naughty Dog среди владельцев PlayStation 5 появится возможность сыграть в ремейк культовой The Last of Us. А чтобы мы не забывали, что релиз ремейка состоится 2 сентября, разработчики с завидной регулярностью публикуют новые видеоролики, призванные убедить нас в том, что подготовка усовершенствованной версии проекта была действительно необходима. Сегодня, например, авторы показали локацию в доках, и как её детализация в ремейке улучшилась по сравнению с оригинальной The Last of Us.

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The Last of Us Part I, а именно так формально называется ремейк, также готовится к выходу на PC, но когда это произойдёт, пока неизвестно.

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#sony #naughty dog #the last of us #the last of us part i
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Первые рецензии на The Last of Us Part I начнут появляться в последний день августа
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