Стандартный перенос релиза, все дела.

Разработчики красочного приключения Planet of Lana о путешествии героини и его очаровательного спутника в мире машин решили перенести релиз на весну будущего года. До настоящего момента, напомним, проект планировали выпустить в 2022-м — причём, как на ПК, так и на консолях Xbox.

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В мире Planet of Lana планета, которая когда-то была раем для людей, флоры и фауны, превратилась в «нечто совершенно иное». Столетия разногласий породили безликую армию, нарушив естественный порядок вещей. Но эта история, как уверяют разработчики из студии Wishfully, вовсе не о войне. Она о «прекрасной, живописной планете и о желании сохранить её первозданный вид».

Ключевые особенности Planet of Lana:

уникальный игровой процесс с акцентом на спутнике главной героини;

головоломки различной сложности с самыми неожиданными поворотами;

возможность разрешить спорные игровые ситуации за счёт скрытности и смекалки;

история, которая «тянется сквозь галактики и века».

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Новость о переносе даты релиза была снабжена свежим кинематографическим трейлером. Авторы также объявили, что в день релиза проект пополнит собой библиотеку сервиса Xbox Game Pass.