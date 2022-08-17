Том Хендерсон с очередной инсайдерской информацией.

В вопросе освещения процесса производства ремейка Dead Space разработчики из EA Motive предпочитают осторожничать: не заваливать геймеров информацией и не баловать геймплейными кадрами, содержание которых с ходом разработки всё равно неизбежно меняется. Тем не менее, периодически снабжать сообщество подробностями всё же нужно, иначе оно попросту забывает о существовании проекта, и вот, по сведениям авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, в следующий раз EA Motive выйдет с нами на связь в конце сентября. В последнюю его неделю, если точнее.

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Конкретной датой источники Хендерсона не поделились, да и не столь это важно. По сведениям инсайдера, в рамках грядущей презентации разработчики не только покажут геймплей, но и позволят журналистам поиграть и задать интересующие их вопросы. Иными словами, в конце сентября нас касательно ремейка Dead Space ждёт масса информации, которую геймеры давно хотели узнать.

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Релиз обновлённой версии приключений Айзека Кларка запланирован на 27 января следующего года для PC и консолей текущего поколения.